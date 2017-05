OTTAWA — La compagnie alimentaire Maple Leaf procède au rappel de produits de poulet panés qui pourraient contenir la toxine produite par la bactérie Staphylococcus.

Les produits visés ont été vendus en Ontario et au Québec. Il s’agit de languettes de poitrine de poulet et de burgers de poulet des marques Maple Leaf, Sufra Halal et Mina Halal, dans des formats de 828 ou de 840 grammes, portant des numéros de code précis.

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) demande aux consommateurs de vérifier s’ils ont les produits visés par le rappel. Si c’est le cas, on leur demande de les jeter ou de les rapporter au magasin où ils ont été achetés.

Les aliments contaminés par la toxine de la bactérie Staphylococcus ne présentent pas nécessairement d’altération visible ni d’odeur suspecte. Les symptômes habituels d’intoxication sont des nausées, des vomissements, des crampes abdominales et de la fièvre. Dans les cas graves, l’intoxication peut s’accompagner de maux de tête, de douleurs musculaires ainsi que de variations du pouls et de la tension artérielle.