VANCOUVER — La Colombie-Britannique sera gouvernée par un gouvernement minoritaire pour la première fois en 65 ans, le Parti vert détenant la balance du pouvoir de ce nouveau gouvernement pour la première fois de l’histoire canadienne.

Les libéraux de Christy Clark ont remporté un mandat minoritaire, mardi soir, alors qu’ils tentaient de mettre la main sur un cinquième mandat majoritaire consécutif. Les sondages qui avaient prédit des résultats très serrés entre les libéraux et les néo-démocrates se sont matérialisés.

Les deux partis auront été au coude-à-coude pendant tout le dépouillement du scrutin, tenant les électeurs en haleine jusqu’à tard dans la nuit.

Il aura fallu attendre les résultats de tous les sièges pour enfin connaître l’issue du scrutin. Le Parti libéral a remporté 43 des 87 sièges de l’Assemblée législative, alors que les néo-démocrates ont gagné 41 sièges.

Les Verts ont accompli une remontée historique en remportant trois sièges.

À l’image de cette course qui fut extrêmement serrée, le Nouveau Parti démocratique (NPD) a gagné une circonscription par neuf voix seulement, forçant fort probablement un recomptage des bulletins de vote. Le résultat fera la différence entre un gouvernement libéral minoritaire et un gouvernement libéral fort d’une majorité d’un seul siège.

Mme Clark, qui a été réélue dans sa circonscription de Kelowna-Ouest, a dit que l’issue du vote offre l’occasion de lancer un nouveau dialogue «sur la manière dont nous faisons les choses, ce que nous devrions faire, comment nous voulons façonner l’avenir de notre province».

En tant que première ministre sortante et chef du parti qui détient le plus grand nombre de sièges, Mme Clark obtiendra la première chance de former un gouvernement minoritaire avec l’appui des Verts.

Le chef du Parti vert, Andrew Weaver, a conservé sa circonscription de Oak Bay-Gordon Head, Adam Olsen a été élu dans Saanich-Nord et les Îles et Sonia Furstenau a été élue dans Cowichan Valley.

«Quelle journée historique pour la Colombie-Britannique, a dit M. Weaver. La population de la Colombie-Britannique a montré qu’elle est prête à faire de la politique de manière différente.» Il a toutefois refusé de dire s’il appuiera les libéraux ou les néo-démocrates dans la formation d’un gouvernement minoritaire.

Le chef du NPD, John Horgan, était aussi reconduit dans sa circonscription. Il a rappelé qu’une majorité d’habitants de la province ont voté pour un nouveau gouvernement «et je crois que c’est ce qu’ils méritent».

À la dissolution des travaux de l’Assemblée législative, les libéraux détenaient 47 sièges et le Nouveau Parti démocratique (NPD) 35; on comptait trois indépendants, dont le chef du Parti vert, Andrew Weaver, premier élu de cette formation.

La campagne électorale de 28 jours a porté principalement sur l’emploi, l’économie et le financement des partis politiques.

Les libéraux avaient promis notamment un gel de l’impôt sur le revenu des particuliers, une baisse d’impôt pour les petites entreprises et quatre autres budgets équilibrés.

Andrew Weaver, le chef des Verts, avait quant à lui promis de faire de la «politique autrement», notamment en adoptant la représentation proportionnelle.

Le chef néo-démocrate, John Horgan, a tenté de mettre le leadership de la première ministre, Christy Clark, au coeur de cette campagne.

La Colombie-Britannique n’a connu que trois gouvernements minoritaires dans son histoire, et le plus récent remonte à 1952.