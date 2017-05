OTTAWA — La chef du Parti vert du Canada, Elizabeth May, est ravie de voir les verts hériter de la balance du pouvoir à l’issue des élections en Colombie-Britannique.

En mêlée de presse dans le foyer des Communes, elle a souligné que le prochain gouvernement, peu importe sa composition, devra tenir compte de la volonté citoyenne exprimée mardi.

Selon elle, la question à l’urne était celle des grands chantiers énergétiques comme le projet de Kinder Morgan de tripler la capacité de son oléoduc Trans Mountain.

Et les Britanno-Colombiens y ont clairement répondu non, ayant majoritairement voté pour des partis y étant opposés, c’est-à-dire les verts et les néo-démocrates, a offert Mme May.

Le projet d’agrandissement de l’oléoduc Trans Mountain a été approuvé en novembre dernier par le gouvernement fédéral.

Le premier ministre Justin Trudeau n’a pas voulu dire si les résultats du scrutin de mardi pourraient mettre en péril sa matérialisation.

Lors d’un bref échange avec les médias, mercredi matin, il s’est contenté d’offrir qu’il existait «des institutions fortes pour régler des différends et des situations comme ça».

Les libéraux de Christy Clark ont remporté un mandat minoritaire, mardi soir, alors qu’ils tentaient de mettre la main sur un cinquième mandat majoritaire consécutif.

Il aura fallu attendre les résultats de tous les sièges pour enfin connaître l’issue du scrutin.

Le Parti libéral de Mme Clark a remporté 43 des 87 sièges de l’Assemblée législative, alors que le Nouveau Parti démocratique (NPD) de John Horgan a gagné 41 sièges.

Les verts, quant à eux, ont obtenu un résultat historique en remportant trois sièges.

À l’image de cette course qui fut extrêmement serrée, le NPD a gagné une circonscription par neuf voix seulement, forçant fort probablement un recomptage des bulletins de vote.

Le résultat fera la différence entre un gouvernement libéral minoritaire et un gouvernement libéral fort d’une majorité d’un seul siège.