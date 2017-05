MONTRÉAL — On a beaucoup parlé des soins en fin de vie et de mourir dans la dignité. Or, à Montréal, la Maison du Père vient d’ouvrir des chambres en soins palliatifs et en soins de confort pour les hommes sans abri.

L’organisme montréalais a rencontré les médias, mercredi à Montréal, pour présenter son projet, qu’il est parvenu à réaliser grâce à une entente avec la Société des soins palliatifs du Grand Montréal.

Ainsi, deux chambres en soins de fin de vie (pour une durée de moins de 14 jours) et deux chambres en soins de confort (pour une durée de plus de 15 jours) seront disponibles pour les hommes sans abri.

Ces chambres permettront à des hommes déjà très fragiles de mourir dans leur milieu, près des gens qu’ils connaissent, comme les bénévoles, le personnel soignant, leurs amis et les gens qu’ils côtoient quotidiennement, a expliqué François Boissy, directeur général de la Maison du Père.