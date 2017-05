L’ex-ministre de la Santé et ancien député de Saint-François, Réjean Hébert, occupera le poste de doyen de l’École de santé publique de l’Université de Montréal.

Il entrera dans ses nouvelles fonctions le 1er juin prochain.

Le principal intéressé croit que l’organisme jouera un rôle accru, surtout à l’ère du vieillissement de la population. «Grâce à la formation du personnel en place et d’une relève de premier plan, grâce également aux travaux et à l’expertise de nos chercheurs, nous pouvons avoir une influence positive sur la santé des populations et sur la performance du réseau de la santé et des services sociaux.»

Son mandat à titre de doyen est d’une durée de cinq ans.