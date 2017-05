Après la pluie, le beau temps. Le dicton prend tout son sens pour les sinistrés de la crue printanière.

Les résidents de Gatineau ont pu souffler un peu, même si la situation est tout à fait loin d’être réglée. Si le soleil était au rendez-vous et que l’eau continue de descendre – jusqu’à 15 cm dans certains secteurs – reste qu’on ne crie pas victoire.

À Hull et à Masson-Angers, on a noté la tendance, mais pas à Gatineau ou à Aylmer où la baisse est plus lente.

«Selon nos prévisions, on aura des baisses pour plusieurs jours, ce qui est très positif. C’est rassurant pour tout le monde. On prépare un plan de rétablissement assez élaboré», a souligné le maire Maxime Pedneaud-Jobin qui a été d’une série de «bonnes nouvelles» lors de son point de presse quotidien au Centre de coordination des mesures d’urgence.

Les sinistrés n’auront rien à craindre pour le deuxième paiement des taxes. Les tournées se poursuivent avec les forces de l’ordre dans les maisons inondées. L’usine d’épuration n’est plus menacée.

Si les citoyens remarquent des tourbillons d’eau dans les rues, c’est signe que les égouts pluviaux ont repris leur travail. Et des entrepreneurs se sont portés volontaires pour offrir un coup de main lorsque la grande corvée de solidarité sera mise sur pied.

«Et la Croix-Rouge peut répondre à la demande avec l’aide des hôtels et des autres places pour loger les sinistrés. En ce moment, ce n’est pas nécessaire d’ouvrir un centre d’hébergement», a indiqué le maire.

Également, ne pas jeter des matériaux ou des sacs de sable dans la rue, mais plutôt sur le terrain en attendant la collecte.

Une grande corvée de solidarité est dans les plans, mais ne pourra être entamée que lorsque les eaux auront quitté les artères et la chaussée sécurisée.

«On sait que les gens sont impatients d’aider leurs voisins, leurs familles, mais on veut prendre le temps de bien faire les choses. Au niveau de la logistique, ce sera un défi. Nos équipes travaillent là-dessus présentement et toutes les informations seront annoncées sur le site web de la Ville quand ç’aura lieu.»

La pluie attendue en fin de semaine ne devrait pas être significative, ni «faire repartir (Gatineau) dans le mauvais sens», a mentionné M. Pedneaud-Jobin qui a rappelé qu’une rencontre d’informations aurait lieu ce soir à 19h30 à la polyvalente Nicolas-Gatineau.

Une rencontre présentée par le gouvernement québécois qui se tiendra en webdiffusion pour les personnes ne pouvant se déplacer.

Hydro-Québec a aussi adopté des mesures pour donner un coup de pouce aux sinistrés. Une ligne téléphonique sera disponible dès jeudi matin (1-888-385-7252). Pour plus d’infos, consultez le site web de la société d’État.

Pratiquement tout ouvert

Rappelons que la journée de mercredi a sonné le retour de plusieurs voies ouvertes tels que l’autoroute 50, sur laquelle on peut circuler à deux voies en direction ouest jusqu’à 50 km/h.

Les établissements scolaires ont rouvert leurs portes mercredi matin. Idem pour les édifices et services municipaux.

Reste que les bretelles pour la rue Saint-Louis demeurent toujours fermées, de même que pour le boulevard des Allumetières et de la rue Montcalm en direction est sur l’A-50.

Le boulevard Fournier est accessible à la circulation alors que le pont Alonzo-Wright est opérationnel, sauf sur l’heure de pointe le matin où c’est à sens unique vers le boulevard St-Joseph jusqu’à 9h30.

635 000$ en dépenses

Par ailleurs, Les inondations auront obligé le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, à dépenser pour près de 635 000$ en urgence.

Lors du comité exécutif mercredi matin, ces dépenses ont été approuvées après coup par les élus. Le tout sera aussi présenté lors du prochain conseil municipal pour un vote de tous les élus, affirme le maire.

Une disposition dans la charte de la ville permet au maire en cas de force majeure de faire certaines dépenses sans les approbations préalables et sans aller en appel d’offres comme le prévoit normalement la loi.