Un nouveau parti politique verra prochainement le jour à Longueuil, la conseillère Josée Latendresse ayant officiellement déposé une demande d’autorisation auprès du Directeur général des élections du Québec (DGEQ), la semaine dernière.

L’équipe de direction du parti a déjà été choisie et sera dévoilée lorsque le DGEQ aura donné son aval. Longueuil citoyen fera également connaître les détails concernant sa structure interne.

Mme Latendresse devrait prochainement présenter sa plateforme électorale ainsi que les membres de son équipe qui brigueront les sièges des divers districts de Longueuil.

L’acceptation officielle devrait se faire sous peu, le DGEQ devant procéder d’abordà certaines vérifications, notamment auprès des membres de Longueuil citoyen qui ont apposé leur signature pour appuyer la démarche.

Rappelons qu’une guerre fratricide au sein d’Action Longueuil a mené à l’éclatement du parti et la création de Longueuil citoyen. Le 10 mars, les conseillers Josée Latendresse, Sylvain Joly, Michel Lanctôt, Nathalie Boisclair, Jacques Poitras, Benoît L’Ecuyer, Xavier Léger et Stéphane Richer ont quitté Action Longueuil après une course à la chefferie houleuse. L’adversaire de Josée Latendresse, Sylvie Parent a succédé à l’actuelle mairesse Caroline St-Hilaire.