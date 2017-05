Une veillée aux chandelles s’est tenue mercredi soir à 20 h au Relais des motoneigistes aux abords de la route de Saint-Joseph-des-Monts afin d’honorer la mémoire de Mike Gagnon et la petite Daphnée, emportés par la rivière Sainte-Anne le dimanche dernier.

Pas moins de 125 personnes ont répondu à l’appel de Guillaume Béchard qui a spontanément lancé une invitation via les réseaux sociaux pour tenir un rassemblement en l’honneur de son ami Mike et de la petite Daphnée. «Je ne pensais pas que le monde allait embarquer autant. J’ai des enfants moi aussi et Mike et Kim sont mes amis. Et Daphnée, c’était encore une enfant. C’est la seule raison pour laquelle j’ai fait ça. Je remercie tout le monde qui s’est déplacé.»

Le préfet de la Haute-Gaspésie, Allen Cormier a aussi été invité à dire quelques mots. «Nous partageons tous la peine des parents et des amis. Je remercie tout le monde qui s’est joint à nous pour cette veillée aux chandelles à la mémoire de Mike et Daphnée.»

Après avoir observé une minute de silence, les gens ont été invités à lancer leurs chandelles dans la rivière Sainte-Anne. D’autres ont plutôt lancé des peluches en mémoire de la fillette disparue. On entendait également des gens, secoués par l’émotion, souhaiter qu’on retrouve Daphnée.

La veillée s’est terminée en échanges d’accolades et de bons mots entre les personnes présentes, le tout dans la plus grande sobriété.

Pour ce qui est des recherches, la Sûreté du Québec a confirmé que davantage de moyens seraient déployés dès demain matin dans l’espoir de retrouver la petite de deux ans.

Rappelons que la fillette et Mike Gagnon ont été emportés par la rivière dimanche dernier alors que l’homme s’était rendu dans un chemin inondé de Saint-Joseph-des-Monts afin de donner un coup de main à un ami qui était toujours sur place. Le corps du père a été retrouvé, mais nous sommes toujours sans nouvelles de la fillette.