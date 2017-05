TORONTO — Le zoo de Toronto sera fermé au public ce jeudi en raison d’un arrêt de travail déclenché en début de nuit par les plus de 400 employés

La présidente du local 1600 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), Christine McKenzie, soutient que les membres sont extrêmement déçus de devoir débrayer mais qu’ils n’avaient guère le choix devant l’intransigeance de la partie patronale dans les négociations portant sur la sécurité d’emploi.

Jennifer Tracey, porte-parole du jardin zoologique, signale que les offres patronales ont été plus que justes et raisonnables et reproche aux négociateurs syndicaux d’avoir manqué de flexibilité lors des pourparlers.

Des piquets de grève doivent être érigés jeudi face aux accès du jardin zoologique situé dans l’est de Toronto.

Les gardiens de zoo, les préposés à l’entretien, le personnel administratif et des relations publiques, les opérateurs de manèges et les travailleurs des concessions constituent l’essentiel des employés en grève.