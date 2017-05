Le Service de police de Laval est à la recherche de deux individus suspectés d’avoir commis un vol qualifié dans un dépanneur Couche-Tard situé sur le boulevard René-Laennec.

Le 28 mars, vers 2h45, l’homme s’est présenté à la porte du commerce. La caissière l’a déverrouillée électroniquement et l’a fait entrer.

Aussitôt à l’intérieur, le suspect a sorti une arme de poing noire et l’a pointée en direction de la victime en demandant le contenu de la caisse. Un deuxième suspect est alors entré à l’intérieur avec un gros sac de plastique et l’a rempli avec des cartons de cigarettes et billets de loterie.

L’aide du public est sollicitée afin d’identifier ce duo de malfaiteurs, principalement celui qui a utilisé l’arme.

Description et information

Ce suspect est un homme blanc qui parle français. Il mesure environ 1, 67 mètre (5 pieds 6 pouces). Il a les yeux bruns et une barbe courte foncée.

Au moment de l’incident, il portait une tuque noire, un foulard noir et blanc à franges dans le cou, chandail à capuchon noir, des pantalons noirs et espadrilles Nike noires.

Toute information permettant de retracer ce suspect sera traitée confidentiellement via la ligne info 450 662-INFO (4636) ou le 911, en mentionnant le dossier LVL‑170328‑002.