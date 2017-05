Que faut-il savoir ce matin pour bien débuter sa journée? Métro a sélectionné cinq sujets qui pourront alimenter les conversations.

1) Harcèlement dans les transports en commun: davantage d’actions réclamées

Un groupe de femmes juge que les autorités publiques devraient en faire plus pour prévenir le harcèlement dans les transports en commun.

2) Projet REM: plusieurs expropriations en vue

Des propriétaires de maisons, d’entreprises ou de terrains se feront exproprier bon gré mal gré, pour faire place aux wagons du futur Réseau électrique métropolitain (REM), qui changera radicalement le portrait du transport collectif à Montréal.

3) Projet Montréal veut alléger le fardeau fiscal des OBNL

Le système fiscal actuel de Montréal serait un «fardeau» pour des centaines d’organismes à but non lucratif (OBNL) qui sont locataires d’immeuble non résidentiel, dénonce Projet Montréal. Une motion pour leur venir en aide sera déposée lundi à l’hôtel de ville.

4) Indemnisations: Québec ouvre les vannes

Québec a déjà ouvert les vannes pour venir en aide aux sinistrés des inondations et promet qu’il n’y aura pas de limite au programme d’indemnisation, alors que la Mauricie s’apprête à vivre une fin de semaine pénible.

5) Des milliers d’enfants migrants seuls attendent toujours l’asile

Plus de 63 000 enfants qui voyagent seuls ont demandé l’asile en Europe l’an dernier, et plus de la moitié d’entre eux sont originaires de Syrie et d’Afghanistan, a révélé jeudi l’agence statistique officielle de l’Union européenne.