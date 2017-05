OTTAWA — Certains des plus proches alliés du Canada attendent impatiemment de savoir si le gouvernement libéral enverra des Casques bleus au Mali.

Un diplomate étranger a confié à La Presse canadienne que la situation avait atteint un point tel que même un «non» serait bienvenu. Ainsi, les autres pays impliqués dans la mission de l’ONU pourraient au moins la planifier en conséquence.

Le gouvernement avait promis en août dernier qu’il enverrait 600 soldats pour une mission de maintien de la paix non spécifiée.

Mais bien qu’il semblait alors vouloir les envoyer au Mali, le gouvernement de Justin Trudeau a depuis hésité et refusé de prendre une décision sur quelque mission que ce soit, et de plus en plus de signes permettent de croire que cette décision pourrait être retardée jusqu’à l’automne.

Des hypothèses ont été soulevées quant aux raisons expliquant ce retard, mais des diplomates étrangers affirment n’avoir obtenu rien d’autre que du silence lorsqu’ils ont demandé des explications.