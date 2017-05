RIMOUSKI, Qc — La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide du public pour retrouver Karine Major, une jeune femme de 26 ans de Rimouski qui est portée disparue depuis mardi dernier.

Il semble que Mme Major, qui se déplace à bord d’une voiture de marque Nissan Micra, de l’année 2015, de couleur rouge, ait quitté son domicile de Rimouski peu avant midi pour se rendre à Amqui, à une quarantaine de kilomètres de chez elle, où elle occupe un emploi de chimiste.

Elle ne se serait toutefois pas présentée à son lieu de travail et serait revenue à Rimouski. Une caméra de surveillance a ensuite capté sa présence à l’intersection de l’avenue de la Cathédrale et de la 2e Rue. Elle aurait fait le plein d’essence à cet endroit.

Son téléphone cellulaire est éteint depuis mardi.

Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. Elle ne serait nullement dépressive, selon eux.

Karine Major mesure 5 pieds 8 pouces et pèse environ 175 livres. Elle a les cheveux châtains et les yeux bruns. La dernière fois qu’on l’a vue, elle portait des jeans bleus, un chandail turquoise et une veste grise.