«Les vagues touchent mon oreiller, même les monstres ont décidé de s’en aller». Ces mots et plusieurs autres, couchés sur papier par le magicien et animateur Daniel Coutu, serviront à soutenir le fonds d’aide aux sinistrés de la Croix-Rouge. Un projet qui a débuté il y a quelques jours et qui a pris une ampleur inattendue.



Dimanche dernier, le magicien et animateur Daniel Coutu a choisi de se rendre en famille, comme des milliers d’autres gatinois, à l’aréna Campeau, pour remplir des sacs de sable, en aide aux sinistrés des inondations. Il était loin de se douter qu’il y aurait autant de gens sur place. «Je ne m’attendais pas à autant de bénévoles», admet-il.

«Ça m’a redonné confiance en l’humanité et en la générosité des gens», poursuit Daniel Coutu.



Touché par cet élan de générosité, mais aussi par la situation actuelle, lui qui a grandi dans le quartier de Pointe-Gatineau, grandement touché par les inondations, les mots ont rapidement jailli dans sa tête. «J’ai eu un flash et je l’ai attrapé au vol», confie-t-il. Ainsi est né Château de sable. Château de sacs.



Rapidement, son texte a pris forme. Il s’est imaginé être un enfant qui vivait cette situation. «Maman, la rivière est sortie de son lit. J’ai hâte que ce soit fini/Il y a de l’eau dans ma chambre/Pi je peux pas me défendre», a-t-il notamment écrit.



Et il a voulu conclure son texte avec un message d’espoir. «As-tu vu, maman? As-tu vu, là-bas./As-tu vu papa, as-tu vu comme c’est beau…/Ils aident à construire notre château.»



Rapidement, il a eu l’idée de contacter Geneviève RB et Alain Barbeau pour la musique et aussi pour chanter son texte. «C’est leur voix que j’entendais, raconte-t-il. Je les ai côtoyés souvent, ils ont des voix qui ont une compatibilité parfaite au niveau de la voix. Quand ils chantent ensemble, tu as des frissons. Ça réconforte des voix comme cela, ce genre d’être humain là, généreux, gentil et avec une voix magnifique.»

Quand il a entendu le résultat, eux qui ont aussi composé la musique, il a pleuré. «Je me suis dit qu’on venait de créer quelque chose qui peut faire du bien.»

Mais le projet ne s’est pas arrêté là. Il a eu l’idée de vendre la chanson sur Itunes, pour redonner tous les profits au fonds pour les sinistrés de la Croix-Rouge. Il a contacté le réalisateur Charles Fairfield, qui a rapidement accepté d’embarquer bénévolement dans le projet.

Et rapidement, en cours de route, l’idée a germé de greffer d’autres voix au projet pour que le tout devienne un projet collectif. Il rêvait de voir une chorale se joindre aux deux voix de Geneviève et Alain, pour chanter le refrain.

Il a donc contacté son ami et relationniste de presse Simon Robitaille, pour lui demander un coup de pouce. En deux jours, ils ont réussi à regrouper une soixantaine de comédiens, chanteurs et artistes qui ont accepté bénévolement de se joindre au projet, parmi lesquels on compte Mélissa Bédard, David Jalbert, Jason Roy-Léveillée, Joe Bocan, Shirley Théroux et de nombreux autres. «L’engouement est au-delà de nos attentes», admet Daniel, qui se réjouit de la participation. «Les gens ont été tellement touchés par le texte et la mélodie et ce qu’on voulait en faire qu’ils ont spontanément accepté de se joindre au projet.»

D’ici quelques jours, la chanson sera disponible en téléchargement. Daniel Coutu invite aussi les gens à demander Château de sable. Château de sacs. au radio, puisque les droits d’auteurs de la prochaine année seront aussi remis au fonds d’aide aux sinistrés de la Croix-Rouge.

Un texte émouvant et inspirant

Daniel Coutu n’a pas eu à attendre longtemps avant que Genevieve RB et Alain Barbeau embarquent dans son projet. Ceux-ci cherchaient déjà une manière d’aider les gens.



Dimanche soir, le duo gatinois a reçu un message sur les réseaux sociaux, de Daniel Coutu, leur demandant s’ils voulaient collaborer pour la composition de la musique. À peine une heure plus tard, le magicien et animateur recevait la maquette. «On a lu son texte et on a tellement été ému, admet Alain. Ça a été super facile. C’est un texte inspirant et vraiment bien écrit.»



«C’était super touchant de lire le texte en lien avec ce qui se vit présentement, enchaîne Geneviève. La chanson se vit dans les yeux d’un enfant, c’est encore plus touchant.»



À peine 48 heures plus tard, Geneviève et Alain se retrouvaient en studio pour enregistrer la chanson et la musique. Et jeudi soir, une soixantaine d’artistes se sont réunis au Studio Tangerine à Montréal pour enregistrer le refrain. «C’était tellement beau à voir», lance Geneviève, qui a vu dans le regard des artistes des yeux pétillants de participer à un tel projet collectif pour soutenir la cause.

«On ne s’attendait vraiment pas à avoir autant de voix que ça», admettent-ils. Le duo gatinois a dirigé cette «chorale» avec l’aide du directeur musical de Belle et Bum, Jean-François Beaudet.

Le tout s’est d’ailleurs passé tellement vite que le duo peine à réaliser tout ce qui s’est passé dans les derniers jours. Mais au final, ils souhaitent que cette chanson fasse du bien aux gens, en plus de soutenir la cause.