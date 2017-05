Afin que le Québec devienne «une des sociétés les plus créatives et innovantes au monde», le gouvernement de Philippe Couillard met en place dès cette année une stratégie dans la recherche et de l’innovation pour laquelle 585M$ seront investis sur 5 ans.

«Nous devons faire du Québec une véritable terre d’innovation d’ici 2030», a déclaré le premier ministre vendredi en conférence de presse à l’École de technologie supérieure. Avec cette nouvelle Stratégie québécoise de la recherche et d’Innovation (SQRI), M. Couillard signe «une des politiques publiques les plus importantes depuis le début de [son] mandat» et aussi «une des plus coûteuses». Le gouvernement investira 585M$ dans cette stratégie jusqu’en 2022. Métro résume la SQRI en trois objectifs.

Développer les talents, les compétences et la relève (132,5M$)

Intéresser les jeunes à la science et à l’innovation dès l’école: tel est l’objectif du gouvernement pour faire du Québec une terre forgeuse de talents. Mais pour créer des génies il faut d’abord stimuler la passion. «Il faut susciter l’intérêt pour la science à partir de l’école primaire jusqu’à l’université et même au doctorat», s’est enthousiasmée la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, Dominique Anglade, vendredi.

Une des mesures phares de ce premier objectif du SQRI? Les Ambassadeurs Science: des étudiants ou salariés d’entreprises innovantes qui se rendront dans les écoles primaires et secondaires afin d’animer des ateliers scientifiques ludiques, ou encore faire découvrir des carrières aux jeunes.

Le gouvernement souhaite également resserrer les liens entre les entreprises et le milieu universitaire. Il promet une bonification des stages d’innovation en entreprise (accès aux bourses, multiplication des offres de stage etc.) ou encore un soutien aux meilleurs talents grâce aux Fonds de recherche du Québec.

Investir dans la capacité de recherche et d’innovation (267,1M$)

Ce deuxième objectif du SPIQ offre son soutien à diverses parties du domaine de la recherche et de l’innovation. Il appuie notamment les chercheurs et les innovateurs québécois pour afin «d’assurer le foisonnement idées». Un soutien dans le milieu institutionnel, mais aussi chez les entreprises.

Le gouvernement s’engage également à assumer l’intégralité des coûts des projets de recherche financés – soit les frais directs et les frais indirects – mais aussi une partie des coûts des infrastructures.

Afin de faciliter l’accès aux financements pour les entreprises, 7 programmes ont été rassemblés en un (le programme de financement Innovation).

Finalement, la SPIQ veut inciter à la recherche collaborative et transdisciplinaire (impliquant différents secteurs) afin de permettre une plus importante émergence des innovations.

Dynamiser le transfert et la commercialisation des innovations (185M$)

«Le nerf de la guerre dans le cadre de cette stratégie de recherche et d’innovation, c’est véritablement cette problématique de la commercialisation, met en garde la ministre de l’Économie. Dans ce domaine, on n’est jamais au-dessus de [la note] C.»

Selon les constats du gouvernement les innovations québécoises ne sont pas en manque mais il y a en revanche un gros travail à effectuer sur le processus de commercialisation de celles-ci qui se déroule davantage à l’étranger qu’à niveau local. Une délocalisation des innovations qui représente une perte de plusieurs millions de dollars mais aussi d’emplois.

Pour y remédier le SPIQ a pour but de soutenir les projets de commercialisation des innovations. Il promet aussi de maximiser le transfert et les retombées de l’innovation sociale et technologique en solidifiant des programmes de financements déjà existants.

Une importante partie des 185M$ investis dans cet objectif sera surtout reversée aux entreprises privées.

Les détails de cette stratégie sont disponibles sur le site du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et en version PDF ICI.