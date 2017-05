VANCOUVER — La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a unanimement rejeté la poursuite de l’ancien joueur Arland Bruce III contre la Ligue canadienne de football, une poursuite liée aux commotions cérébrales.

Cela confirme une décision d’une cour inférieure, qui a relevé que des questions soulevées dans la poursuite de Bruce figurent dans la convention collective entre la ligue et l’Association des joueurs de la LCF.

En mars, le juge Christopher Hinkson, de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, a rejeté la poursuite, disans dans un jugement écrit que les questions soulevées par Bruce devraient être soumises au processus de grief et d’arbitrage de la convention collective, et non aux tribunaux.

Les défendeurs incluaient la LCF, l’ancien commissaire Mark Cohon et les neuf équipes du circuit.

Bruce, 39 ans, a d’abord nommé dans la poursuite le Dr Charles Tator (un neuroscientifique), l’Association des anciens de la Ligue canadienne de football et son directeur exécutif, Leo Ezerins. Cela a été discontinué, vu qu’ils n’étaient pas liés par la convention collective.

L’avocate de Bruce, Robyn Wishart, a dit qu’une application sera faite pour aller en appel à la Cour suprême du Canada.

Dans un communiqué, la ligue a fait savoir ceci: «La LCF est très satisfaite de la décision rendue par la Cour d’appel. Nous espérons que cette décision mettra fin à tout litige avec la LCF en lien avec les commotions cérébrales. La LCF n’a pas d’autres commentaires à formuler en ce moment.»

Bruce a disputé 14 saisons dans la LCF avec Winnipeg, Toronto, Hamilton, la C.-B. et Montréal, remportant la coupe Grey avec les Argonauts et les Lions, en 2004 et en 2011.