MONTRÉAL — Des maires du Québec se rendent à Washington, samedi, dans le cadre d’une mission de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) sur le bois d’œuvre.

L’UMQ veut sensibiliser les élus et les partenaires forestiers américains à l’importance pour les deux pays de parvenir à un accord sur le bois d’œuvre résineux.

Le maire de Drummondville et premier vice-président de l’UMQ, Alexandre Cusson, est le chef de la mission.

Il sera avec quatre maires membres du comité de la forêt de l’UMQ. L’ancien délégué général du Québec à New York, John Parisella, accompagne la mission.

Les membres de la délégation rencontreront des élus des deux chambres du Congrès américain.

Des rencontres avec les dirigeants de la U.S. Lumber Coalition et de la National Association of Home Builders sont aussi prévues.

Les maires feront un bilan de leur visite à Washington, mardi.