Des enquêteurs des crimes majeurs de la Sureté du Québec ont investi depuis vendredi midi le dossier de la Rimouskoise de 26 ans, Karine Major, disparue depuis mardi.

Le sergent Daniel Thibodeau, porte-parole de la SQ, explique que des enquêteurs de poste, des patrouilleurs, des enquêteurs des crimes majeurs et le service héliporté de la SQ sont sur le dossier: «Lorsque les enquêteurs des crimes majeurs entrent dans un dossier, cela signifie que son niveau de complexité a augmenté, quand le temps s’étire ou quand la personne recherchée peut être en déplacement et s’apprête à quitter la région. Ils ont d’avantage de moyens et une vision plus globale que les enquêteurs de poste, avec lesquels ils travaillent en collaboration.»

Il ajoute que le service héliporté de la SQ est également mis à contribution dans ce dossier: «L’hélicoptère a survolé la région de Cacouna vendredi et il est sur place aujourd’hui. Les policiers poursuivent leur enquête et leurs vérifications, nous n’avons pas d’autres informations pour le moment.»

Recherchée à Cacouna

La Sûreté du Québec concentre ses recherches sur la région de Cacouna: «Nous avons des informations qui nous laissent croire qu’elle se trouve dans la région de Cacouna depuis deux jours», avait précisé samedi matin la porte-parole de la SQ, Audrey-Anne Bilodeau.

Karine Major a été vue pour la dernière fois, à son domicile de la rue Saint-Joseph Ouest, à Rimouski, le 9 mai. Elle mesure 1,73 m (5 pi 8 po) et pèse 79 kg (175 lb). Elle a les cheveux châtains et les yeux bruns. La dernière fois qu’elle a été vue, elle portait des jeans bleus, un chandail turquoise et une veste de style «kangourou» de couleur gris pâle.

Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. Toute personne qui détiendrait des informations pouvant aider à retrouver cette personne est priée de communiquer avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.