Gabriel Nadeau-Dubois remportera-t-il son pari de devenir le prochain porte-parole masculin de Québec Solidaire ? Telle est la question à laquelle s’est intéressée l’équipe de Sur-Le-Radar cette semaine. Elle n’oublie pas non plus que les deux premiers ministres, Justin Trudeau et Philippe Couillard, partiront pour l’étranger et que le vérificateur général du Canada présentera pas moins de huit rapports au cours de la semaine.

1. Congrès de Québec Solidaire

Les regards de la constellation politique québécoise seront sans doute tournés vers la salle Marie-Gérin-Lajoie de l’UQÀM alors que se déroulera le congrès de Québec Solidaire, du 19 au 22 mai. Si le débat sur la convergence avec les autres partis souverainistes, dont le Parti québécois, peut épicer les discussions, les délégués devront patienter jusqu’à dimanche matin pour savoir qui de Gabriel Nadeau-Dubois, Sylvain Lafrenière ou de Jean-François Lessard deviendra le porte-parole masculin du parti. Quant à la députée Manon Massé, seule en lice pour le poste de porte-parole féminin, elle devra tout de même obtenir l’aval de ses camarades.

2. Couillard et Trudeau à l’étranger

Les voyages forment la jeunesse dit-on. Nos deux premiers ministres, Justin Trudeau et Philippe Couillard entreprendront donc une cure de Jouvence au cours de la semaine. M. Trudeau se rendra à Seattle pour participer au Sommet des PDG de Microsoft, les 17 et 18 mai, tandis que son homologue québécois lancera une mission économique en Israël et en Cisjordanie, dans les Territoires palestiniens, à compter du 19 mai. Manque de pot pour M. Couillard: son séjour coïncidera avec la venue d’un dénommé Donald Trump.

3. Le vérificateur aux (huit) rapports

Le vérificateur général du Canada dépose ses huit rapports à la Chambre des communes, mardi. Michael Ferguson et son équipe ont porté plus particulièrement leur attention sur le Programme des travailleurs étrangers temporaires, la prévention de la corruption dans les services d’immigration et de contrôle aux frontières, la gestion des risques de fraude au sein de divers ministères et agences fédérales et les subventions aux combustibles fossiles.

4.Protection des sources

La Commission d’enquête sur la protection de la confidentialité des sources journalistiques, créée par le gouvernement québécois, reprend ses travaux à compter de lundi. Elle doit entendre au cours de la semaine les témoignages de plusieurs policiers du SPVM, dont l’actuel directeur Philippe Pichet et l’ancien directeur Marc Parent.

5. Un autre candidat au NPD

Un cinquième candidat devrait s’ajouter à la course à la direction du NPD. Le chef adjoint du NPD-Ontario Jagmeet Singh devrait annoncer sa décision de se lancer à son tour, à Brampton, en Ontario, lundi.

6. FrancoFolies

Les 29es FrancoFolies de Montréal — qui seront présentées du 8 au 18 juin — dévoilent mardi sa programmation des spectacles sur les scènes extérieures.