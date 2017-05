Karine Major a été vue pour la dernière fois à son domicile de la rue Saint-Joseph Ouest, à Rimouski, le 9 mai. Cette journée-là, elle ne s’est pas présentée à son travail, à Amqui. La jeune femme de 26 ans se déplacerait à bord d’une voiture de marque Nissan Micra de couleur rouge, de l’année 2015 et immatriculée K23 GZY.

Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. Karine Major mesure 1,73 m (5 pi 8 po), pèse 79 kg (175 lb) a les cheveux bruns et les yeux châtains. La dernière fois qu’elle a été vue, elle portait des jeans bleus, un chandail turquoise et une veste de style «kangourou» de couleur gris pâle.