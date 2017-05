MONTRÉAL — Québec met sur pied le comité qui va guider la création d’une grappe québécoise en intelligence artificielle, composée d’universitaires et de gens d’affaires.

Le gouvernement avait déjà annoncé une somme de 100 millions $ sur cinq ans pour son développement.

Le comité, qui sera composé de 12 personnes issues des domaines universitaire et d’affaires, sera coprésidé par Pierre Boivin, président et chef de la direction de Claridge, et de Guy Breton, le recteur de l’Université de Montréal.

La grappe vise la recherche et l’innovation en intelligence artificielle ainsi que la création d’entreprises.

Selon le premier ministre Philippe Couillard, présent lors de l’annonce lundi à Montréal, la grappe permettra de positionner avantageusement Montréal et le Québec en tant que pôle économique et scientifique de premier plan pour la recherche, la formation, et la création de produits de haute technologie dans le secteur de l’intelligence artificielle.