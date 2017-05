Le gouvernement du Canada va investir 3 M $ dans la protection des Îles-de-la-Paix dans le lac Saint-Louis, pour compenser la perte de milieux naturels résultant de la construction du nouveau pont Champlain.

«Le projet consistera à créer un marais de plantes aquatiques et un marécage arbustif (arbustes), en plus d’améliorer le marécage arborescent (arbres), ce qui compensera une superficie de 2,2 hectares permettant ainsi à une faune diverse, dont les oiseaux migrateurs, d’en bénéficier. De plus, l’aménagement de brise-lames et une consolidation de rives de l’archipel par des techniques de végétalisation protégeront ces dernières contre l’érosion», indique Infrastructures Canada dans un communiqué de presse diffusé le 12 mai.

«3 M $, c’est gros. Nous sommes très heureux. Ils auraient pu choisir un autre site. Tout le monde cherche de l’argent», a commenté Richard Boursier, directeur général de la Société d’aménagement du Parc-des-Îles-de-la-Paix. Cet organisme composé de bénévoles s’affaire depuis plus de 25 ans à protéger l’archipel concerné de l’érosion en amassant des fonds et en planifiant et faisant exécuter divers travaux. Le groupe a effectué des démarches fructueuses auprès du gouvernement fédéral.

«Nous collaborons depuis deux ans avec les divers ministères pour concrétiser ce projet. C’est une implication magnifique pour l’environnement et pour les générations futures», font part M. Boursier, Nicolas Bellemare et Fernand Croisetière, tous trois membres de l’exécutif de la Société, dans un courriel envoyé aux membres samedi.

Le début des travaux est prévu à l’automne 2018 ou en 2019.