Sans écarter les autres hypothèses, la Sûreté du Québec estime le départ volontaire comme étant l’option la plus plausible pour expliquer la disparition de Karine Major, 26 ans, de Rimouski, qui manque à l’appel depuis presque une semaine.

«À la lumière de certains éléments, dont le fait qu’elle a retiré des montants importants dans une institution financière, nous pensons que, pour des raisons qui lui sont propres, elle aurait voulu se retirer et couper les ponts avec son entourage. D’autres éléments faisant partie de l’enquête nous incitent à penser cela, mais il ne faut pas non plus fermer les autres options, y compris le fait qu’elle pourrait être contrainte», commente le relationniste de la SQ, Claude Doiron.

Commandemment mobile à Cacouna

Le Service des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec a établi ce matin un poste de commandement mobile à Cacouna. «Nous avons des raisons de penser qu’elle pourrait se trouver dans le secteur. Son téléphone cellulaire a émis à plusieurs reprises en provenance de là. Toutes les informations que nous recevons sur place au poste de commandement où à la centrale des informations criminelles sont vérifiées. Des gens valident tout ça. Des personnes croient avoir aperçu un véhicule semblable à celui de la disparue. Même si on privilégie l’hypothèse d’un départ volontaire, on mène l’enquête de la même façon que si c’était un enlèvement. Il faut la retrouver», mentionne M. Doiron.

Le porte-parole policier confirme que des enquêteurs regardent si quelque chose aurait pu se passer lors du camp scout auquel Karine Major a participé pour expliquer sa disparition deux jours plus tard.

La Sûreté du Québec invite les gens qui auraient été témoins des événements ou qui auraient de l’information en lien avec l’événement de se présenter au poste de commandement mobile dans le stationnement de l’église de Cacouna, ce lundi jusqu’à 16 h.

Karine Major a été vue pour la dernière fois, à son domicile de la rue Saint-Joseph Ouest, à Rimouski, le 9 mai. Elle se déplacerait à bord d’une voiture de marque Nissan Micra, de l’année 2015, de couleur rouge, immatriculée: K23 GZY.

Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. Karine Major mesure 1,73 m (5 pi 8 po), pèse 79 kg (175 lb) a les cheveux bruns et les yeux châtains.

La dernière fois qu’elle a été vue, elle portait des jeans bleus, un chandail turquoise et une veste de style « kangourou » de couleur gris pâle.

Toute information pouvant permettre de retracer cet individu peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.