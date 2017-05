OTTAWA — Jagmeet Singh, député du Nouveau parti démocratique (NPD) provincial ontarien, se lancera lundi dans la course à la direction du NPD fédéral, ce qui pourrait lui permettre de devenir le premier chef d’un parti fédéral majeur issu de la diversité ethnique et religieuse.

M. Singh, actuellement leader adjoint du parti provincial, devrait lancer sa campagne lundi soir en compagnie de ses partisans lors d’un événement au Bombay Palace de Brampton, en Ontario, là où il avait célébré sa première victoire électorale en 2011.

Parmi ceux qui l’appuient, on note Nahanni Fontaine, députée provinciale du NPD au Manitoba; Ali Chatur, coprésident des Jeunes néo-démocrates du Canada; Willy Blomme, organisateur québécois et ancien rédacteur de Jack Layton; et Harkirat Singh, commissaire scolaire du district de Peel.

S’il est désigné chef, Jagmeet Singh — un sikh portant le turban — briserait une barrière, à l’échelle fédérale, qui aurait dû être fracassée depuis longtemps, estime Karl Bélanger, ancien secrétaire principal du chef actuel du parti, Thomas Mulcair.

Le NPD a de la difficulté à tisser des liens avec les minorités ethniques, tant en Ontario qu’à l’échelle fédérale, estime Christo Aivalis, professeur d’histoire à l’Université Queen’s.

Le choix de M. Singh à la direction du NPD enverrait un signal fort au parti, mais aussi au public canadien, croit-il.

«Bien que certains craignent que son turban, son nom, la couleur de sa peau (…) puissent lui nuire dans certaines parties du Canada, d’autres affirment que dans les grandes villes où se trouve la majorité des sièges, il parle à un nouveau Canada», a ajouté le professeur.

Né dans la communauté torontoise de Scarborough de parents originaires du Pendjab, en Inde, Jagmeet Singh a notamment vécu à Saint-Jean, Terre-Neuve-et-Labrador, et à Windsor, en Ontario. Il a travaillé comme avocat avant de faire le saut en politique, en 2011.