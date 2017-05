MONTRÉAL — La venue de l’ex-président américain Barack Obama à Montréal a créé un tel engouement que les billets se sont envolés comme des petits pains chauds. Et maintenant, les revendeurs s’en donnent à coeur joie, demandant jusqu’à 568$ (417$ US) par billet.

L’événement qui aura lieu le 6 juin est organisé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, qui a réussi à obtenir la présence du célèbre politicien.

Une prévente a eu lieu pour les membres de la Chambre de commerce vendredi, puis le public a pu tenter d’acheter des billets samedi.

Il y avait quatre catégories de billets à différents prix: les moins chers étaient 57$ et les plus dispendieux 373$.

Ceux qui restaient après la prévente se sont envolés samedi en à peine 15 minutes.

Une limite de 10 billets par personne était imposée à ceux qui se les ont procurés lors de la vente grand public, a indiqué la Chambre de commerce, qui a omis de répondre à la question portant sur le nombre de billets que ses membres pouvaient se procurer.

Depuis, des billets sont apparus sur des sites de revente en ligne tels que Stubhub, qui indiquait, lundi après-midi, en avoir 43 à vendre.

On voit souvent la revente de billets de spectacles de musique et de hockey, et la situation témoigne de la rareté de l’événement ainsi que de la popularité de M. Obama.

D’autres billets pouvaient être achetés sur le site en ligne Kijiji: par exemple, un particulier en avait 26, qu’il proposait entre 375$ et 500$. Un autre indique qu’il ne fixe pas de prix pour le moment, attendant de voir la meilleure offre qu’il recevra.

D’autres sont plutôt à la recherche de places pour l’événement au Centre des congrès de Montréal, qui devrait être la première allocution de M. Obama en sol canadien depuis qu’il a quitté la Maison-Blanche.

Pour l’instant, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain dit ne pas être préoccupée par cette question de revente de billets, mais soutient qu’elle va néanmoins suivre la situation.