Que faut-il savoir ce matin pour bien débuter sa journée? Métro a sélectionné cinq sujets qui pourront alimenter les conversations.

1) Coup d’envoi du 375e de Montréal: quoi faire?

Se réveiller au son des cloches, participer à une messe à la Basilique Notre-Dame et à l’inauguration du Fort de Ville-Marie, assister à divers hommages rendus à Jeanne Mance, Paul de Chomedey et aux peuples autochtones? Pour savoir quoi faire pour le lancement officiel du 375e anniversaire de la ville de Montréal mercredi, Métro fait le récapitulatif des activités des célébrations du 17 mai.

2) Le CAA-Québec publie son palmarès des pires routes de la province

Le palmarès des dix pires routes du Québec publié mardi par le CAA-Québec place au premier rang le chemin Kilmar situé à Grenville-sur-la-Rouge, dans les Laurentides. Le boulevard Gouin Est, à Montréal, se trouve en troisième place.

3) L’intimidation encore bien présente à la GRC

L’intimidation et le harcèlement en milieu de travail demeurent des «problèmes graves et constants» au sein de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), et d’importants changements dans la gouvernance de la police fédérale sont nécessaires pour que la situation s’améliore, estime une commission civile.

4) Bell a été victime d’un pirate informatique

Bell Canada affirme qu’un pirate informatique a accédé à des renseignements sur ses clients — incluant adresses de courriel, noms et numéros de téléphone.

5) Trump aurait révélé des informations classifiées à la Russie

Le président Donald Trump aurait révélé des renseignements hautement classifiés sur les militants de Daech (groupe armé État islamique) à des représentants russes lors d’une rencontre à la Maison-Blanche la semaine dernière, a rapporté lundi le «Washington Post».