MONTRÉAL — Le phénomène des fuites dans les médias concernant des enquêtes policières semblait prendre de l’ampleur à une certaine époque, a témoigné mardi le policier Normand Borduas, qui était à la Direction des affaires internes du Service de police de la ville de Montréal.

L’enquêteur est arrivé à cette division du SPVM en août 2014 et durant les deux années et demie à trois années durant lesquelles il y a travaillé, il a participé à une douzaine d’enquêtes internes, dont quatre qui avaient trait à des fuites dans des médias, a-t-il précisé.

«C’est quand même beaucoup. J’en ai eu quand même quatre pour mon court passage là-bas. À travers le temps, on a constaté que le phénomène ne diminuait pas, mais plutôt tendait à se répéter», a affirmé le témoin.

L’enquêteur a également été informé de la tenue d’une autre enquête, baptisée F8, qui avait trait à un événement à Montréal-Nord.

Il n’y a pas participé, mais il en a été informé, parce qu’il s’apprêtait à rédiger une déclaration sous serment dans le but de faire de l’écoute électronique d’un policier et qu’il pourrait y avoir des interrelations entre son enquête et la F8.