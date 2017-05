La Ville de Rimouski a aménagé, dans la nuit du 11 au 12 mai, des traverses piétonnières colorées pour affirmer son soutien à la diversité et dans la lutte contre l’homophobie et la transphobie.



Les bandes colorées représentent les couleurs du drapeau arc-en-ciel, symbolisant la diversité des orientations sexuelles. Elles sont situées à l’angle de l’avenue de la Cathédrale et de la rue de l’Évêché, ainsi qu’aux intersections Saint-Germain Est/Belzile et Saint-Germain Ouest/Saint-Louis. Depuis, l’initiative de la Ville de Rimouski reçoit de nombreux appuis, sur les réseaux sociaux entre autres.

«C’est un coup intéressant pour positionner Rimouski sur la carte. J’ai pris une photo et l’ai mise sur Facebook. On est rendu à plus 135 000 visionnements de la photo. Nous avons des milliers de commentaires positifs et de « j’aime ». Très peu de commentaires négatifs. Rimouski est la première ville au Québec à avoir cette initiative, qui existe ailleurs au Canada», indiquait lundi soir le maire Marc Parent.

Les traverses colorées seront visibles tout au long de l’été.