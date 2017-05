OTTAWA — Le gouvernement Trudeau a attendu le jour de la publication du rapport du vérificateur général pour lui donner accès à l’information dont il avait besoin sur les subventions aux énergies fossiles.

Résultat: le vérificateur n’a pas été en mesure de faire son travail correctement.

Michael Ferguson souligne qu’il était dans l’impossibilité d’évaluer si le gouvernement respecte son engagement d’éliminer les subventions jugées inefficaces pour les industries du pétrole, du gaz et du charbon d’ici 2025.

Le vérificateur général voulait obtenir les analyses du ministère des Finances sur cet engagement pris lors du sommet du G20 en 2009.

Le ministère a refusé de lui fournir 243 pages de notes, prétextant qu’il s’agissait de documents confidentiels du cabinet.

Michael Ferguson s’est dit très préoccupé par l’attitude du ministère.

Le Nouveau Parti démocratique y voit une situation digne d’une république de banane. Il se demande ce que le gouvernement a à cacher.

Le ministre des Finances, Bill Morneau, s’est défendu en disant que le gouvernement avait signé un décret mardi matin pour changer les règles et permettre l’accès aux documents. Il n’a toutefois jamais expliqué pourquoi il n’avait pas signé plus tôt ce décret et ainsi permettre au vérificateur général de faire son évaluation.

Le vérificateur s’est dit encouragé, mais demande une solution à long terme pour éviter d’autres fins de non-recevoir.