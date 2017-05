OTTAWA — L’ex-ministre canadien des Affaires étrangères Lloyd Axworthy a été nommé à la tête d’un nouvel organisme international qui cherche des solutions concrètes à l’importante crise migratoire dans le monde.

M. Axworthy dirigera le Conseil mondial pour les réfugiés, qui découle du Centre pour l’innovation dans la gouvernance internationale, établi à Waterloo, en Ontario.

Le conseil souhaite offrir un «nouveau souffle» pour remédier à la crise sans précédent qui a forcé le déplacement de 21 millions de personnes hors de leur pays natal.

M. Axworthy sera assisté de plusieurs anciens politiciens et d’autres toujours en service qui sont originaires de la Grèce, de l’Allemagne, de la Tanzanie et du Pakistan, entre autres.

Le groupe dit qu’il travaillera de concert avec les Nations unies afin de créer un «pacte mondial sur les réfugiés».

Le conseil a annoncé dans un communiqué qu’il fournirait des recherches et des recommandations pour assurer une «réforme structurelle» du système d’accueil de réfugiés.

M. Axhworthy souligne que le système actuel peine à répondre aux besoins.

«Aujourd’hui plus que jamais, il nous faut de toute urgence des idées neuves et audacieuses quant à la façon d’améliorer la coopération internationale et d’assurer des résultats plus prévisibles, aussi bien pour les réfugiés que pour les États», a-t-il déclaré dans ce même communiqué.

La ministre des Affaires étrangères Chrystia Feeland et sa collègue du Développement international, Marie-Claude Bibeau, ont appuyé la création du conseil.