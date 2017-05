QUÉBEC — L’opposition officielle demande à une commission parlementaire de se pencher sur la falsification des résultats scolaires.

Le porte-parole péquiste en matière d’éducation, Alexandre Cloutier, adressera jeudi une lettre à la commission de la culture et de l’éducation pour qu’elle se saisisse d’un mandat d’initiative sur «les évaluations des apprentissages dans le système scolaire québécois».

La semaine dernière, le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, avait écarté l’idée de consultations sur cet enjeu en laissant entendre que des enseignants avaient peur d’en parler en public, mais des syndicats de profs soutiennent plutôt qu’ils sont prêts à en discuter ouvertement.

Dans la lettre obtenue par La Presse canadienne, le député de Lac-Saint-Jean écrit qu’il est de la responsabilité des parlementaires d’entendre les citoyens, les groupes et les experts qui souhaitent s’exprimer sur cette question afin d’en cerner les causes et de faire des recommandations pour mettre fin à cette pratique.

Ce sera aux élus membres de la commission parlementaire par la suite de se rencontrer à huis clos et de décider si oui ou non ils consentent.

«Omerta»

Comme les membres de la commission sont majoritairement libéraux, ils pourraient cependant décider de se ranger à l’opinion du ministre.

Alexandre Cloutier a dit avoir reçu des centaines de témoignages sur sa page Facebook de professeurs qui dénoncent leur direction d’école ou leur commission scolaire parce qu’elles maquilleraient les mauvais résultats scolaires.

Les notes seraient falsifiées pour donner aux élèves en difficulté la note de passage et ainsi atteindre les taux de réussite scolaire visés par le gouvernement.

«Visser le couvercle sur le presto»

Un sondage de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) suggère que près d’un prof sur deux avait vu la note qu’il avait attribuée à un élève être ajustée à la hausse sans qu’il ait pour autant donné son consentement.

Le président de la FAE, Sylvain Mallette, a dénoncé le ministre qui «parle à la place des profs» et qui tente de «visser le couvercle sur le presto», parce qu’il ne veut pas briser l’omerta.

M. Mallette soutient qu’il n’y a pas une école au Québec qui est épargné par ces pratiques et qu’un grand nombre d’enseignants sont prêts à en témoigner, si le ministre leur garantit qu’ils ne feront pas face à des représailles.

Il réclame d’élargir au delà du «tripotage de notes», pour parler du problème de «l’évaluation des apprentissages en général».

La présidente de la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ), Josée Scalabrini, est du même avis. Elle estime que la commission parlementaire est l’outil existant le plus adéquat pour approfondir cet enjeu, mais qu’il faudra aussi aborder plus largement les «dérives» de la gestion axée sur les résultats.