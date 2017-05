QUÉBEC — Des chercheurs de l’Université Laval ont créé un t-shirt intelligent capable de mesurer en temps réel la fréquence respiratoire de la personne qui le porte.

Cette innovation de la Faculté des sciences et de génie et du Centre d’optique, photonique et laser ouvre la voie à la fabrication de vêtements qui pourraient servir au diagnostic de maladies respiratoires ou au monitorage de personnes atteintes d’asthme, d’apnée du sommeil ou de maladie pulmonaire obstructive chronique.

Ce vêtement intelligent fonctionne sans qu’on ait à fixer de fils, d’électrodes ou de capteurs sur le corps de l’utilisateur, a expliqué le responsable de l’équipe qui a mis au point cette technologie, le professeur Younès Messaddeq.

Il n’est pas nécessaire qu’il y ait un contact direct avec la peau ou que les vêtements soient serrés. Les oscillations qui accompagnent chaque respiration permettent de déterminer la fréquence respiratoire du sujet, a-t-il dit.

L’élément clé de ce vêtement intelligent est une antenne fixée au niveau de la poitrine. Elle est faite d’une fibre optique creuse dont la paroi intérieure est recouverte d’une mince couche d’argent. Cette antenne sert à la fois de capteur et d’émetteur des signaux induits par les mouvements respiratoires.

Le fonctionnement de cette fibre intelligente repose sur l’augmentation de la circonférence du thorax et du volume d’air dans les poumons pendant l’inspiration, a précisé M. Messadeq. Les données peuvent être transmises au téléphone intelligent de l’utilisateur ou à un ordinateur situé à proximité.

Afin d’évaluer la durabilité de leur invention, les chercheurs ont soumis un t-shirt équipé d’une antenne à l’épreuve du lavage à la machine. Après 20 cycles de lavage, l’antenne avait résisté à l’eau et au détergent.

Les détails de cette innovation sont publiés dans le dernier numéro de la revue Sensors.