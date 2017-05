CALGARY — Les nouvelles offres alimentaires du Stampede de Calgary ont été dévoilées jeudi et on y retrouve du très sucré et du très étrange.

Le chocolat chaud «licorne» consiste en une boisson chaude faite de chocolat blanc, remplie de bonbons multicolores et ornée d’un ruban arc-en-ciel, recouverte d’un nuage de barbe à papa.

On offrira aussi un sandwich «monstre» formé d’une quantité impressionnante de crème glacée entre deux carrés à la guimauve et aux céréales, de même qu’un cornet rempli de pâte à biscuit crue, enrobé de barbe à papa.

Dans la friteuse seront concoctés du Jell-O frit, du flanc de porc et un plat nommé «Butter Chicken Bear Balls», décrit comme étant «des boules frites recouvertes de sauce au beurre (…) et ornées de bonbons à l’anis».

Les «boules au cornichon» sont formées d’une saucisse et d’un cornichon emballés dans du bacon, panés et frits, servis sur un bâton, tandis que «la pizza la plus brûlante du monde» est garnie de piments très forts.

Ceux qui préfèrent les viandes non traditionnelles pourront se tourner vers la pizza au lapin ou les pattes de poulet croustillantes.

Et enfin, l’offre alimentaire du Stampede ne serait pas complète sans une poutine revisitée. Cette année, on offre la «Tropical Bobster»: du homard et de la salsa à la mangue sur des frites croustillantes.

Le Stampede de Calgary se tiendra du 7 au 16 juillet.