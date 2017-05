SAINTE-SOPHIE, Qc — La Sûreté du Québec (SQ) a capturé tôt vendredi matin dans les Laurentides un homme qui était parvenu à s’échapper de son emprise quelque 24 heures plus tôt, à Saint-Jérôme.

Lorsqu’il a été localisé dans un secteur résidentiel, à Sainte-Sophie, Anthony Cliche était complètement nu et il était encore aux prises avec les menottes qui lui avaient été passées par la police.

Après avoir arrêté, on a procuré des soins à l’homme âgé de 25 ans car il souffrait d’hypothermie.

Anthony Cliche s’était échappé peu avant l’aube jeudi, à pied, du poste autoroutier de la SQ situé sur le boulevard de la Salette, à Saint-Jérôme, torse nu et menotté. On ignore la raison pour laquelle il n’avait plus de vêtements, vendredi. (Collaboration Cogeco Nouvelles)