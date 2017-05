OTTAWA — La présidente du groupe de travail sur la légalisation du cannabis affirme que le monde a les yeux rivés sur le Canada alors que le pays s’apprête à légaliser cette drogue d’ici l’été prochain.

Anne McLellan, ancienne ministre libérale de la Sécurité publique, dit que d’autres pays souhaitent voir comment le Canada réussira à développer un marché légal pour le cannabis, de quelle façon il s’occupera du crime organisé et comment il gérera les problèmes de conduite avec les facultés affaiblies par la drogue.

Mme McLellan ajoute que la légalisation de la marijuana en Uruguay — un pays en développement — n’a pas attiré autant l’attention que le Canada à ce sujet. Le Canada deviendra le premier pays du G7 à légaliser la marijuana.

En avril, le gouvernement libéral a déposé un projet de loi qui permettra aux adultes de 18 ans et plus d’acheter et de cultiver de petites quantités de marijuana pour usage personnel, et ce, en toute légalité.

Le gouvernement a pour objectif de mettre en place un système à cet effet d’ici juin 2018.