OTTAWA — Un rapport sommaire des consultations menées par le gouvernement fédéral en matière de sécurité nationale conclut que la majorité des répondants optent pour la protection des droits et des libertés individuels plutôt que pour l’attribution de pouvoirs supplémentaires aux organismes de sécurité nationale et aux corps policiers.

Si l’on se fie à ce rapport, publié vendredi, les Canadiens veulent par ailleurs que le gouvernement fédéral concentre ses efforts sur la prévention du terrorisme par des mesures visant à lutter contre la radicalisation menant à la violence.

Ces mesures comprendraient notamment des campagnes de sensibilisation et d’éducation du public pour promouvoir la diversité au Canada, un meilleur soutien pour les nouveaux immigrants et les groupes à risque, et la prise en compte des causes profondes de la radicalisation par l’amélioration des programmes sociaux ayant trait à la santé (y compris la santé mentale) et au logement.

Par ailleurs, la plupart de ceux qui étaient prêts à accepter de nouvelles mesures et de nouveaux pouvoirs pour les organismes d’application de la loi et de sécurité nationale ont quand même insisté pour qu’il y ait une surveillance supplémentaire et une plus grande transparence, ainsi que d’autres freins et contrepoids.

Le gouvernement a reçu dans le cadre de ces consultations plus de 58 000 réponses à un questionnaire en ligne et plus de 17 000 courriels.

Ottawa a aussi organisé des assemblées publiques, des tables rondes et d’autres mécanismes de consultation.

Le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, a indiqué vendredi que «ces renseignements éclaireront les importantes décisions» que le gouvernement devra prendre pour assurer la sécurité nationale et protéger les droits et libertés. M. Goodale prévoit déposer un projet de loi en cette matière dès le mois prochain.