Un don de 500 000$ sera versé à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) pour permettre la réalisation d’un projet de formation de la main d’oeuvre touristique cubaine, a annoncé le gouvernement du Québec vendredi.

C’est un nouvel échelon gravi dans le partenariat entre Québec et Cuba. C’est suite à la visite, il y a un an et demi, de la ministre des Relations internationales, Christine St-Pierre, à La Havane que le tourisme fut défini comme un secteur de coopération entre les deux territoires. Ce sont ainsi 500 000$ qui viennent d’être investis par le gouvernement pour l’ITHQ afin que l’organisme puisse former les travailleurs de l’industrie de l’accueil à Cuba. Un investissement pour deux ans tandis que ce tout nouveau partenariat vise au moins dix années d’activité.

L’ITHQ, classée meilleure école touristique du Canada, souhaite grâce à ce projet rester un des leaders mondiaux de la formation en restauration, tourisme et hôtellerie. Également, le but du partenariat est «d’améliorer l’expérience touristique des québécois à Cuba», selon la directrice de l’ITHQ, Liza Frulla. «50% des touristes à Cuba sont Canadiens et 60% d’entre eux viennent du Québec. Cela représente une clientèle très importante», poursuit-elle.

Pour la ministre de l’Enseignement supérieur, Hélène David, renforcer le partenariat touristique entre Québec et Cuba permettra également de «promouvoir l’expertise québécoise à l’international».

Le secteur de l’export est tout aussi touché par cette annonce. Export Québec a notamment pour mandat de «sensibiliser les entreprises québécoises au potentiel de croissance que représentent les exportations et de les soutenir dans la conquête et la diversification de marchés extérieurs».



Liza Frulla, directrice de l’ITHQ

D’après Madame Frulla, «le marché cubain est en forte croissance, et l’ITHQ, par ses contacts privilégiés qu’il y a établis et sa crédibilité, peut ainsi ouvrir bien des portes à nos exportateurs. On peut déjà constater que plusieurs entreprises du Québec et d’éventuels partenaires d’affaires cubains convergent vers notre institut pour se parler».

Depuis le 8 mai, 18 professeurs et cuisiniers cubains sont en formation pour 3 mois à l’ITHQ. La première phase de ce projet sera davantage axé sur la cuisine pour ensuite s’étendre au fil des années à l’hôtellerie et à la formation touristique de manière générale.