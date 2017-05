DÉTROIT — Le gouvernement américain enquête pour déterminer si Hyundai et Kia ont procédé assez rapidement au rappel de plus de 1,6 million d’automobiles et de véhicules utilitaires sport en raison de la possibilité de calage du moteur augmentant les risques d’accident.

L’Administration nationale de la sécurité autoroutière aux États-Unis a indiqué qu’elle s’attardait à trois rappels de véhicules par les deux entreprises sud-coréennes. L’organisation a dit aussi enquêter pour déterminer si les constructeurs automobiles avaient respecté les exigences de signalement sécuritaire.

Hyundai a rappelé environ 470 000 véhicules en septembre 2015 relativement à des débris métalliques dans le compartiment du moteur.

En mars dernier, Hyundai et Kia ont effectué deux autres rappels touchant 1,2 million de véhicules additionnels pour un problème de moteur identique.

Les deux constructeurs ont dit coopérer à l’enquête.