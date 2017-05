OTTAWA — L’Agence du revenu du Canada (ARC) a confirmé que huit employés avaient été congédiés au cours de la dernière année financière après avoir violé la vie privée de contribuables.

Dans le passé, l’ARC n’avait pas l’habitude de dire si un ou plusieurs employés avaient été renvoyés ou écartés pour avoir été impliqués dans des infractions à la sécurité, citant la protection de la vie privée des employés pour expliquer son refus de répondre à une telle question.

Un porte-parole de l’ARC a indiqué que dans tous les cas d’employés limogés au cours de la dernière année financière, ces derniers avaient eu accès de façon non autorisée à des informations relatives à des contribuables. Parmi ces écarts de conduite, l’un aurait à voir avec un incident que l’ARC qualifie de plus grande intrusion dans l’histoire de l’agence.

Dans ce dernier cas, un employé a accédé aux comptes de 1264 contribuables.

Tous les renvois sont survenus entre avril 2016 et mars 2017, suivant l’année financière du gouvernement fédéral.

Tous ces incidents ont été signalés au commissaire à la vie privée comme l’exige une politique gouvernementale. Il en est ainsi puisque des informations personnelles sensibles — qui pourraient être utilisées pour créer un tort sérieux à un individu — sont en cause.

«L’ARC prend très au sérieux la protection de l’information fiscale des Canadiens. L’assurance et la confiance que les particuliers et les entreprises ont en l’ARC sont une pierre angulaire du système d’imposition du Canada», a dit le porte-parole Patrick Samson dans un courriel.

L’agence a commencé à s’attaquer aux brèches informatiques des années après la publication d’un audit critique du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada sur les façons dont l’ARC contrôlait l’accès aux données personnelles.

Le commissariat a formulé 13 recommandations en 2013. On suggérait notamment de contrôler les droits d’accès des employés, d’évaluer les risques et les menaces que représentent les systèmes de technologie de l’information et de s’assurer que les conséquences possibles des nouveaux programmes sur la vie privée soient évaluées.

En février, l’ARC rapportait avoir perdu un DVD contenant les informations de 28 000 contribuables du Yukon. Les éléments relatifs à l’année financière de 2014 n’ont pas pu être récupérés, a indiqué M. Samson.

Le DVD avait été crypté et les données étaient emmagasinées de façon à ce qu’il soit difficile d’en lire le contenu, et ce, même si le cryptage était brisé.

M. Samson a soutenu que rien ne laissait croire que des informations personnelles qui se trouvaient sur le DVD aient été compromises.