TEL AVIV, Israël — Il faut continuer à vivre et à assumer notre mode de vie malgré les menaces d’attentat, a commenté le premier ministre Philippe Couillard, tôt mardi matin, après avoir appris qu’un attentat terroriste avait été commis à Manchester, en Grande-Bretagne.

Ce nouvel attentat doit nous inciter à combattre «sans concession» le terrorisme et à tout mettre en oeuvre pour le prévenir, a-t-il ajouté, lors d’une mêlée de presse, à l’Université de Tel Aviv.

L’attentat est survenu dans une salle de spectacle, et a fait au moins 22 morts et une cinquantaine de blessés.

Rien n’indique, quelques heures après l’attentat, qu’il y ait des Québécois parmi les victimes, a-t-il dit, après avoir contacté la Délégation générale du Québec à Londres. Aucun membre du personnel de la délégation n’était à Manchester au moment du drame, survenu durant un concert.

Les terroristes «veulent dénormaliser ces activités-là et nous amener à craindre d’y participer», a-t-il dit.

«Il ne faut certainement pas leur donner cette victoire-là. Il faut continuer à vivre, et assumer notre société ouverte et démocratique», a clamé M. Couillard, qui poursuit jusqu’à jeudi une mission en Israël et en Cisjordanie.

Aux bureaux de la délégation à Londres, de même qu’à l’Assemblée nationale, le drapeau du Québec sera mis en berne.