BARRINGTON, N.-É. — Une enquête d’une durée de 22 mois de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a mené au dépôt d’accusations contre trois hommes de la Nouvelle-Écosse pour des vols de homards et des fraudes totalisant environ 3 millions $.

Le Groupe des crimes de rue de la GRC du comté de Shelburne a établi, pendant la saison de pêche au homard de 2014-2015, qu’une entreprise de transformation de homard de Clark’s Harbour avait été victime d’une fraude de plus de 500 000 $.

La police ajoute que pendant la saison de pêche au homard suivante, celle de 2015-2016, une entreprise de Barrington a été victime d’une fraude de plus de 500 000 $. Une autre, du comté de Shelburne, a subi une de fraude de 1,7 million $ et une entreprise de Taïwan a quant à elle perdu 250 000 $.

Le 17 mai dernier, trois hommes ont été arrêtés dans le comté de Shelburne à propos de cette affaire. Il s’agit de Terry Dale Banks, 51 ans, de Shag Harbour; Wayne Lawrence Banks, 69 ans, aussi de Shag Harbour et Christopher Olen Malone, 51 ans, de Port Clyde.

Christopher Malone et Wayne Banks ont été libérés sous conditions et doivent comparaître en cour provinciale à Shelburne le 24 août prochain. Terry Banks a été mis en détention et a comparu en cour provinciale à Shelburne le 18 mai. Il a été libéré sous conditions par la suite mais il devra lui aussi comparaître en cour le 24 août.

La GRC signale que les crimes reprochés à ces individus étaient complexes et sophistiqués et que l’enquête a nécessité de nombreuses ressources policières et une grande expertise. Les accusés exerçaient, semble-t-il, une grande influence au sein du marché des fruits de mer à l’échelle locale, nationale et internationale.

La police soutient que leurs activités frauduleuses auraient pu nuire à l’économie et à l’industrie des fruits de mer en Nouvelle-Écosse.