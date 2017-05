OTTAWA — Jean Beaudin et Brigitte Haetjens se retrouvent parmi les lauréats de 2017 des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle.

Le réalisateur québécois et la metteure en scène, en charge du théâtre français au Centre national des arts à Ottawa, partagent cet honneur avec l’homme de théâtre Yves Sioui Durand ainsi que deux acteurs anglo-canadiens qui font surtout carrière aux États-Unis.

Michael J. Fox est célèbre pour son rôle dans la série de films «Retour vers le futur». En annonçant le prix, le communiqué de Rideau Hall rappelle que l’acteur, atteint de la maladie de Parkinson, a créé une fondation pour financer la recherche sur cette maladie et milite pour les personnes qui en sont atteintes.

Martin Short a surtout joué la comédie à la télévision et au cinéma. Selon le communiqué du Gouverneur général, M. Short «a contribué à exporter l’humour canadien».

Pour la 25e édition de ces prix, si les deux artistes anglophones choisis évoluent sur la scène américaine plus que canadienne, les lauréats francophones, quant à eux, oeuvrent surtout au pays.

M. Beaudin a réalisé J. A. Martin photographe, film paru en 1977 qui a marqué le cinéma québécois.

«Il a créé une oeuvre qui se caractérise par son authenticité, sa simplicité et sa beauté visuelle, et qui a fortement contribué à la transmission de notre héritage culturel et à l’émergence d’un cinéma québécois et canadien distinctif», peut-on lire dans le communiqué distribué par Rideau Hall.

Le communiqué décrit Mme Haetjens comme «passionnée par la langue et la littérature» et «réputée pour ses productions originales et avant-gardistes», une «figure emblématique du théâtre».

L’écrivain, metteur en scène, réalisateur et comédien Yves Sioui Durand est reconnu comme un «pionnier du théâtre autochtone contemporain», lui qui a fondé la première compagnie de théâtre amérindien francophone au Québec.

Le 29 juin, le Gala des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle, présenté au Centre national des arts, à Ottawa, soulignera, comme chaque année, la distribution de ces honneurs.