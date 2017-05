OTTAWA — Le gouvernement fédéral indique mardi que près de 42 000 entreprises se sont manifestées pour embaucher un étudiant dans le cadre du programme subventionné Emplois d’été Canada, ce qui constitue une hausse par rapport à l’an dernier.

Ce nombre élevé de demandes a un peu surpris le gouvernement, qui craignait il y a quelques mois encore de ne pouvoir atteindre ses objectifs cette année. Ottawa avait d’ailleurs prolongé de deux semaines, en janvier, la période d’inscription, afin de laisser plus de temps aux fonctionnaires et députés pour mousser le programme dans certaines régions.

On ignore cependant combien d’emplois seront effectivement créés grâce à ce programme subventionné dans les organismes sans but lucratif, chez les employeurs du secteur public et dans les entreprises de 50 employés et moins — ces chiffres seront connus à la fin de l’année. Certains employeurs se retirent parfois du programme même si leur candidature avait été approuvée à Ottawa, soit parce qu’ils n’ont pas pu recruter des étudiants chez eux, ou qu’ils ont surestimé leurs besoins de main-d’oeuvre.

Ainsi, l’an dernier, Emplois d’été Canada a financé presque 66 000 emplois d’été, mais n’a pu atteindre l’objectif de 77 000 fixé par les libéraux, qui avaient injecté 113 millions $ de plus dans le programme pour l’an dernier, cette année et l’année prochaine.

Emplois d’été Canada constitue l’une des pièces d’une plus vaste initiative du gouvernement libéral visant à stimuler la création d’emplois chez les jeunes Canadiens aujourd’hui et demain, alors que l’économie évolue rapidement.

Le gouvernement avait créé l’an dernier un comité d’experts pour formuler des recommandations afin d’aider les jeunes, dont l’appui a été déterminant pour les libéraux lors du scrutin d’octobre 2015. Le gouvernement n’a toujours pas publié le rapport final du comité deux mois après son dépôt sur le bureau de la ministre du Travail, Patty Hajdu. En entrevue la semaine dernière, la ministre a promis que le rapport serait publié très bientôt: le gouvernement s’active présentement à élaborer la «logistique» de la publication. La ministre Hajdu s’attend à ce que ce rapport devienne le fondement de la politique à long terme du gouvernement en cette matière.

Le deuxième budget libéral a mis l’accent sur la formation professionnelle, mais aussi sur les moyens qui permettraient aux jeunes d’acquérir de l’expérience en milieu de travail, dans un marché de plus en plus caractérisé par les emplois à temps partiel ou précaires, l’attrition et le roulement de personnel.

Certains remettent cependant en question le sombre diagnostic posé par les libéraux sur l’emploi chez les jeunes. Ils soutiennent que si de plus en plus de jeunes occupent des emplois à temps partiel ou précaires, c’est tout simplement que la population augmente et qu’il s’agit d’une étape normale vers un emploi plus stable.