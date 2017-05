OTTAWA — Une nouvelle étude de Statistique Canada indique que les jeunes Canadiens sont, en moyenne, dans une meilleure situation financière que leurs parents au même âge.

La recherche publiée mardi souligne que parmi les Canadiens qui ont eu 30 ans entre 2000 et 2014, de 59 à 67 pour cent — selon l’année — comptaient sur un revenu familial équivalent à celui de leurs parents au même âge, ou plus élevé.

Un résultat semblable a été obtenu lors de l’analyse des revenus des Canadiens ayant eu 40 ans au cours de la même période.

L’étude indique ainsi que de 61 à 67 pour cent — toujours selon l’année — des Canadiens inclus dans la recherche avaient un revenu familial plus élevé à 40 ans que leurs parents au même âge.

Statistique Canada précise que toute variation d’une année à l’autre semble correspondre aux changements dans l’économie en général, en référence à la crise économique de 2009 et à la lente reprise qui a suivi.

L’étude révèle par ailleurs que les enfants dont les parents avaient les revenus les plus faibles avaient plus tendance à bénéficier d’un revenu familial plus élevé que leurs parents à l’âge de 30 ans, alors que le contraire était vrai pour ceux dont les parents avaient des revenus très élevés.

————

La mobilité du revenu, en chiffres

(Les sommes ont été converties en dollars constants de 2015)

Pour les enfants nés en 1963:

Le revenu familial moyen des parents à 40 ans: 44 099 $

Le revenu familial moyen des enfants à 40 ans: 55 993 $

Pour les enfants nés en 1970:

Le revenu familial moyen des parents à 30 ans: 33 683 $

Le revenu familial moyen des enfants à 30 ans: 40 502 $

Le revenu familial moyen des parents à 40 ans: 45 483 $

Le revenu familial moyen des enfants à 40 ans: 63 695 $

Pour les enfants nés en 1974:

Le revenu familial moyen des parents à 30 ans: 32 759 $

Le revenu familial moyen des enfants à 30 ans: 41 711 $

Le revenu familial moyen des parents à 40 ans: 46 986 $

Le revenu familial moyen des enfants à 40 ans: 66 923 $

Pour les enfants nés en 1980:

Le revenu familial moyen des parents à 30 ans: 35 366 $

Le revenu familial moyen des enfants à 30 ans: 47 189 $

Pour les enfants nés en 1984:

Le revenu familial moyen des parents à 30 ans: 37 899 $

Le revenu familial moyen des enfants à 30 ans: 50 018 $