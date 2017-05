QUÉBEC — Le dossier de l’adolescente de 13 ans qui disait avoir été victime d’une tentative d’enlèvement et de voies de fait sur la rue Champlain à Québec, le 14 mai dernier, n’est pas fondé, affirme le Service de police de la ville de Québec (SPVQ).

L’adolescente a avoué qu’elle ne s’est pas fait attaquer, a indiqué mardi un porte-parole du SPVQ, David Poitras, en entrevue téléphonique.

Il a déclaré ne pas savoir ce qui avait motivé la jeune fille à dire qu’elle avait été agressée.

Aucune accusation ne sera déposée contre elle, pour plusieurs raisons, a déclaré le porte-parole du SPVQ, notamment en raison de son âge et du fait que la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents s’applique à son cas, et que le but de celle-ci est d’éviter la judiciarisation des jeunes pour certains types de crimes.

Selon la version donnée par les policiers le 14 mai, l’adolescente avait réussi à se défaire de l’emprise du suspect, qui avait ensuite pris la fuite. Elle avait alors déclaré que son agresseur était un inconnu.

Elle avait ensuite été transportée dans un centre hospitalier, ayant des blessures apparentes, selon les policiers. Mardi, M. Poitras ne pouvait dire ce qui les avait causées.

Dans le cadre de l’enquête, les policiers avaient rencontré plusieurs témoins, dont un qui avait été interpellé quelques heures plus tard grâce aux informations recueillies. Il n’était pas lié à cette affaire, ni de près ni de loin, a indiqué M. Poitras.