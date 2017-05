Que faut-il savoir ce matin pour bien débuter sa journée? Métro a sélectionné cinq sujets qui pourront alimenter les conversations.

1) Les autobus 100% électriques de la STM accessibles aux usagers

Après quelques délais, la Société de transport de Montréal (STM) ouvre graduellement au public les trois autobus 100% électriques de la ligne 36 Monk à partir de mercredi.

2) Taxe de bienvenue: des aides mais peu de bénéficiaires

Alors que Vancouver et Toronto vivent une bulle immobilière, obligeant les familles à quitter leur territoire, des experts réclament de nouvelles mesures pour éviter ce même exode dans la métropole québécoise. Une révision complète de cette taxe, notamment pour les premiers acheteurs, est réclamée.

3) Construction: la grève générale illimitée est déclenchée

L’Alliance syndicale de la construction a annoncé en fin de nuit, mercredi, le déclenchement d’une grève générale illimitée par ses quelque 170 000 membres du milieu de la construction. Tous les secteurs de la construction sont en arrêt de travail et des piquets de grève ont été installés à l’entrée de plusieurs chantiers.

4) Manchester : les enfants doivent être rassurés

Les reportages sur l’attentat meurtrier survenu après un concert d’Ariana Grande à Manchester au Royaume-Uni ont peut-être insécurisé des enfants et des adolescents, particulièrement à l’idée d’assister à des événements culturels similaires à l’avenir, mais les parents peuvent agir dès maintenant pour minimiser leurs craintes. Aussi, les dernières infos sur l’attentat ici.

5) Manchester: voici les fausses nouvelles qui circulent toujours

La nature de l’attaque, traitée comme terroriste par les autorités anglaises, provoque des réactions émotives, impulsives. Et de notre côté de l’Atlantique, le seul moyen que plusieurs trouvent pour aider, c’est de relayer le plus d’information possible. Et il se trouve là, le danger de propager des fausses nouvelles. Voici les fausses histoires qui circulent toujours abondamment sur les réseaux sociaux.