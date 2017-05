Oubliez les fortes chaleur de l’été 2016. Cette année, la saison estivale sera nettement moins exceptionnelle : peu de fortes chaleurs, des précipitations et des orages…

La chaîne MétéoMedia a dévoilé mercredi ses prévisions pour l’été 2017 et cela ne va pas faire plaisir à tout le monde. «L’été dernier était vraiment chaud et agréable, relate le chef météorologue de MétéoMedia, André Monnette. Cette année, les températures resteront dans la normale».

À Montréal, de même qu’en Estrie et en Montérégie, les températures seront légèrement au-dessus de la moyenne. Dans le Nord, les températures suivront les tendances habituelles. «Il n’y aura pas de grandes chaleurs prolongées mais plus des montées de chaleurs en yoyo», dit M. Monette.

Cette prévision s’explique par le contexte atmosphérique présent en Amérique du Nord. Celui-ci est entouré d’eau plus chaude que la normale et il engendre des températures au-dessus de la moyenne sur la côte est des États-Unis et en Colombie-Britannique. Cette concentration de chaleur devrait ainsi favoriser des descentes d’air plus frais dans le centre du pays, soit dans les Prairies et dans l’ouest de l’Ontario. Le Québec est situé entre ces deux prévisions et aura donc droit à cette descente d’air frais mais également de la chaleur de l’est.

L’été sera également plus humide cette année, contrairement à la saison estivale de 2016. De l’Outaouais au bas Saint-Laurent, il y aura globalement plus de précipitations que la moyenne et, dans tout le Québec, il y a plusieurs orages en prévision.

«Les gens doivent être vigilants vis-à-vis ces orages et voir les risques qu’ils peuvent engendrer, met en garde André Monnette. Quant aux précipitations, celles-ci seront moins organisées et continues. Normalement elles ne gâcheront pas des journées entières».

Ces prévisions sont peu réjouissantes, mais le météorologue d’Environnement Canada, Simon Legault, tente d’être rassurant. «Il ne faut pas forcément prévoir nos vacances en fonction des prévisions météorologiques. Celles-ci donnent un aperçu, une tendance de l’été, mais la réalité est trop complexe et imprécise pour les croire sur parole», mentionne-t-il.

