MONTRÉAL — Lorsque l’on encourage la concurrence entre les élèves en classe, un climat favorisant l’intimidation peut s’installer de manière insidieuse, estiment deux chercheurs de l’Université McGill à Montréal.

C’est l’une des conclusions qui peut être tirée des travaux dirigés par Maria Di Stasio et Robert Savage, qui ont récemment publié un article sur le sujet dans la revue Journal of Adolescence.

Selon eux, les méthodes d’enseignement pourraient jouer un rôle important pour empêcher l’intimidation chez les jeunes.

C’est après avoir travaillé pendant 10 ans à titre de professeure suppléante dans des écoles secondaires de la région de Montréal que Maria Di Stasio s’est intéressée au phénomène de l’intimidation et en a fait l’objet de ses travaux de doctorat au Département de psychopédagogie et de psychologie du counseling de l’Université McGill.

Dans le cadre de ceux-ci, elle a toutefois remarqué — à sa grande surprise, dit-elle — que la fréquence de l’intimidation variait considérablement d’une classe à l’autre, même au sein d’une même école.

Ainsi, l’intimidation était très présente dans certaines classes, alors qu’elle ne l’était pas dans d’autres.

La chercheure a notamment mené des sondages auprès de quelque 700 élèves de 1re et de 2e secondaires de la région de Montréal.

Elle en retient qu’il semble y avoir davantage de cas d’intimidation et de victimisation dans les classes où l’on encourage la concurrence: lorsque, par exemple, les enseignants divulguent les notes à haute voix afin que les élèves puissent se comparer à leurs pairs. Il y en aurait moins dans les classes où les élèves font des travaux d’équipe ou travaillent en collaboration.

De plus, la relation enseignant-élève est parfois cruciale: plus les élèves se sentaient écoutés ou sentaient que leur enseignant avait leurs intérêts à cœur, moins ils se posaient en victimes et moins ils signalaient être la cible d’intimidation en classe, souligne Mme Di Stasio.

Des recherches plus poussées seront nécessaires, notamment pour voir s’il y a des différences entre les garçons et les filles.