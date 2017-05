OTTAWA — Deux hauts responsables des Nations unies remercient le Canada pour son engagement envers les missions de maintien de la paix, bien que le gouvernement libéral tarde à choisir un lieu d’intervention pour des Casques bleus canadiens.

Jean-Pierre Lacroix et Atul Khare ont tenu ces propos, mercredi, lors d’une conférence de presse avec le ministre de la Défense, Harjit Sajjan, au siège des Nations unies à New York.

Les trois responsables soulignaient la Journée internationale des Casques bleus de l’ONU, qui est dédiée à plus de 3500 soldats de maintien de la paix tués en fonction depuis 1948.

M. Sajjan devait faire face à des questions délicates concernant ce que certains ont décrit comme des tergiversations du gouvernement relativement à la décision du lieu où envoyer jusqu’à 600 Casques bleus canadiens.

Mais bien que M. Lacroix ait affirmé à un certain moment que l’ONU avait hâte de connaître la décision du Canada, M. Khare et lui-même ont salué l’engagement de longue date du Canada envers la cause des missions de maintien de la paix.

M. Sajjan a refusé de fournir un échéancier relativement à la décision du gouvernement sur une mission onusienne, mais a tenu à dire que les Canadiens souhaitaient que le pays poursuive son implication dans les missions des Casques bleus.