Que faut-il savoir ce matin pour bien débuter sa journée? Métro a sélectionné cinq sujets qui pourront alimenter les conversations.

1) Mort de Bony Jean-Pierre: un policier accusé

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a déposé une accusation d’homicide involontaire contre le policier qui aurait tiré une balle de plastique sur Bony Jean-Pierre, décédé à la suite de ses blessures, lors d’une intervention qui a mal tourné. Plusieurs organismes et acteurs de Montréal-Nord sont soulagés par cette accusation.

2) Les opposants au rodéo de Montréal s’adressent aux tribunaux

Des opposants au rodéo, qui doit se tenir à Montréal cet été, s’adressent aux tribunaux pour faire annuler l’événement.

3) Des organismes soutenant la diversité sous-financés

Taux de chômage endémique, surqualification et non-reconnaissance des acquis: les immigrants montréalais peinent à tailler leur place sur le marché du travail. Et le sous-financement gouvernemental des organismes se consacrant à la diversité culturelle et à l’intégration des nouveaux arrivants serait au cœur du problème.

4) Manchester: le père et le frère du kamikaze arrêtés

Le père et un frère du présumé kamikaze qui a fait 22 morts et des dizaines de blessés lundi soir au terme d’un concert de la chanteuse pop Ariana Grande à Manchester, au Royaume-Uni, ont été arrêtés mercredi en Libye.

5) Star Wars a 40 ans: l’héritage d’un mythe planétaire

Il y a 40 ans aujourd’hui, un «petit» film de science-fiction sans prétention (oui, c’est Star Wars) sortait en salle. Avec lui, une héroïne qui allait changer le visage du cinéma pour toujours.